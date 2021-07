Prévisions météo: quand la pluie va-t-elle cesser? Voici la réponse de notre météorologue David Dehenauw (vidéo)

Comment peut-on expliquer cette météo capricieuse et surtout ces pluies très abondantes en un temps record? Par ailleurs, est-ce que cela va durer? Notre météorologue, David Dehenauw, également chef de travaux à l'Institut royal de météorologie nous explique d'où vient cette pluie et combien de temps elle sera d'actualité.

Notre pays est copieusement arrosé depuis plusieurs jours maintenant. Avec des pics de précipitations hier soir. "Il est tombé sur ces régions entre 20 et localement 80 litres d'eau par m², a indiqué notre présentatrice, Sabrina Jacobs. Pour avoir un point de repère, sachez que 70 litres par m² c'est l'équivalent de précipitations pour le mois entier".

Cette météo maussade est causée par des zones de basse pression qui se succèdent au-dessus de la Belgique. La dernière en date, le D majuscule sur la carte ci-dessous, s’évacue en ce moment vers l’Allemagne.

Le chef d’orchestre de cette ritournelle grisâtre c’est le courant-jet, aussi connu sous le nom de jet-stream. "Le courant-jet c'est un courant qui dirige un peu le temps sur l'Atlantique et sur l'Europe. S'il est au sud de la Belgique, on connaît un temps frais et instable avec des averses, s'il se situe au nord de la Belgique, on connaît un temps plus sec et ensoleillé", a expliqué David Dehenauw, notre météorologue, chef de travaux à l'Institut royal météorologique.

Mauvaise nouvelle, rien n’indique que la situation va changer rapidement. A partir de dimanche, de nouvelles averses localement orageuses sont attendues. "Peut-être plus tard, en semaine, un peu moins d'averses, mais la température sera toujours située entre 20 et 23, peut-être localement 24 degrés, ce sont des normales de saison mais nous ne connaîtrons pas de vague de chaleur les premiers 15 jours de juillet, ça, c'est sûr", a poursuivi David Dehenauw.

La douce chaleur de l’été attendra. Avec des maximas de 15 à 16 degrés aujourd’hui, nous sommes 5 degrés en-dessous des normales de saison.