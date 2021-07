Donald Rumsfeld, ancien chef du Pentagone sous George W. Bush, est décédé à 88 ans

Donald Rumsfeld, ancien faucon et chef du Pentagone sous George W. Bush, homme des guerres d'Irak et d'Afghanistan, est décédé à 88 ans dans l'État du Nouveau-Mexique, a annoncé mercredi sa famille.

"Les Etats-Unis sont plus sûrs" grâce à Donald Rumsfeld, a salué l'ancien président George W. Bush. "Nous pleurons un fonctionnaire exemplaire, un homme très bon", a affirmé l'ex-dirigeant américain, au sujet de l'architecte controversé de la guerre en Irak.



"Il restera peut-être dans l'Histoire pour ses réalisations extraordinaires au cours de six décennies de service public, mais pour ceux qui le connaissaient le mieux et dont la vie en a été changée à jamais, nous nous souviendrons de son amour indéfectible pour sa femme Joyce, sa famille et ses amis et de l'intégrité qu'il a apportée à une vie dédiée à son pays", a pour sa part commenté la famille du défunt.