Asile et migration - 621 sculptures de sable sur la plage de Zeebruges lors d'une action symbolique

(Belga) L'association flamande de défense des droits des migrants, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, organise jeudi une action symbolique pour dénoncer la politique migratoire européenne.

Précisément 621 sculptures de sable couvertes de grands draps sont érigées sur la plage de Zeebruges, symbolisant chacune un migrant qui a perdu la vie en Mer Méditerranée lors du premier trimestre 2021. Ces centaines de sculptures présentent des formes humaines, d'adultes, d'enfants ou de nourrissons. Sur les draps blancs est inscrit le slogan - en anglais - : "A la recherche d'un endroit où placer votre serviette de plage? 621 personnes se sont noyées en cherchant un endroit où vivre". Selon les chiffres les plus récents de l'organisation internationale pour la migration (OIM), le nombre de décès lors de la traversée la Méditerranée est désormais passé à 827 cette année. En 2020, 375 personnes avaient péri en tentant de rejoindre l'Europe. Vluchtelingenwerk Vlaanderen plaide pour davantage de moyens d'accès légaux et sûrs dans le cadre d'une gestion cohérente des visas humanitaires, une politique structurelle de relocalisation avec des quotas annuels plus élevés et un assouplissement de la procédure de regroupement familial. (Belga)