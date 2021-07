Prévisions météo: quel temps fera-t-il pour le match des Diables vendredi soir?

A l'arrière d'une dépression d'altitude située sur l'Allemagne et la Pologne, de l'air maritime frais et humide sera advecté vers nos régions. Demain, l'atmosphère se stabilisera, mais une occlusion associée à cette dépression pourra apporter de faibles pluies sur le nord du pays.

Les Diables Rouges jouent leur quart de finale de l'Euro 2020 vendredi soir à 21h contre l'Italie. Vous serez certainement nombreux à vous retrouver dehors devant un écran, grand ou petit. Mais subirons-nous à nouveau une terrible drache nationale comme dimanche passé contre le Portugal ? Voici les prévisions de l'IRM (Institut Royal de Météorologie).

Vendredi matin, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et bancs de nuages bas. Durant le restant de la journée, la nébulosité sera variable et quelques petites averses pourront se produire de manière isolée en cours d'après-midi. Le temps restera sec dans de nombreuses régions. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 19 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, à 22 ou 23 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible de sud, puis de direction variable.

Vendredi soir, le ciel sera peu à partiellement nuageux avec encore possibilité d'une dernière petite averse résiduelle. Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel redeviendra plus nuageux à partir du sud-ouest et, après une période plus sèche, quelques averses pourront à nouveau se produire par endroits. Les minima varieront entre 10 et 16 degrés. Le vent sera faible de direction variable, devenant ensuite modéré de sud-est.

Samedi

Samedi, la journée débutera par quelques rayons de soleil, mais la nébulosité deviendra rapidement plus abondante avec quelques pluies ou averses l'après-midi. Un orage n'est pas exclu. Les maxima varieront entre 18 et 24 degrés. Le vent sera faible de sud-est, virant ensuite au sud-ouest.

Dimanche

Dimanche, une dépression située au large des Iles Britanniques dirigera des courants maritimes instables vers nos régions. La nébulosité sera variable à parfois abondante avec des averses et un risque d'orage. Les maxima varieront entre 17 et 23 degrés. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest.

La semaine prochaine

Lundi, nous resterons sous l'influence de courants océaniques instables. Le ciel restera fort changeant avec de nouvelles averses et toujours un risque d'orage. Maxima entre 17 et 22 degrés. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

Mardi, le temps sera partiellement à parfois très nuageux avec un peu de pluie ou quelques averses. Les températures seront comprises entre 19 et 24 degrés.

Mercredi, le ciel restera variable avec un temps probablement souvent sec. Les températures seront comprises entre 19 et 24 degrés.