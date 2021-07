"Ne vous découragez pas!" lance le pape aux Libanais en crise

Le pape François a adressé jeudi un message d'espoir aux Libanais, les suppliant de ne pas se décourager, tout en enjoignant leurs dirigeants politiques de trouver "des solutions urgentes et stables à la crise économique, sociale et politique actuelle".

Le pape, après s'être entretenu dans la journée avec neuf chefs religieux chrétiens libanais, a exprimé lors d'un discours à la basilique Saint-Pierre sa "préoccupation forte à la vue de ce pays que je porte dans le cœur et que j’ai le désir de visiter, précipité dans une grave crise".

Arrivés jeudi matin à la maison Sainte-Marthe, où réside le pape dans la Cité du Vatican, les neuf dignitaires sont d'abord allés ensemble se recueillir dans la Basilique Saint-Pierre pour "invoquer la paix au Liban".

Ils ont ensuite rejoint le palais apostolique pour trois séances de travail à huis clos, alors que le Liban subit la pire crise économique de son histoire, qualifiée d'une des plus graves dans le monde depuis 1850 par la Banque mondiale.

C'est en fin de journée, après une prière œcuménique "pour la paix" ponctuée de textes en arabe, syriaque, arménien et chaldéen, que le pape a prononcé son discours très attendu en présence de diplomates, s'adressant directement aux Libanais et à leurs dirigeants politiques mais aussi aux "membres de la communauté internationale", leur demandant à ce que, "par un effort conjoint, les conditions soient posées pour que le pays ne s’effondre pas, mais entame un chemin de reprise".

Le pape ne s'est pas privé d'adresser quelques coups de griffe. A la classe politique libanaise tout d'abord, en affirmant que le Liban "ne peut être laissé à la merci du sort ou de ceux qui poursuivent sans scrupules leurs intérêts personnels" et qu'"il n’y a pas de paix sans justice".

Mais aussi aux pays tiers accusés d'"ingérences abusives": "Cela suffit d’utiliser le Liban et le Moyen-Orient pour des intérêts et des profits étrangers!" a-t-il tancé.

- Voyage papal fin 2021? -

Le Liban, face à un "extrême danger" qui menace son existence même, ne peut pas être "abandonné à sa solitude", avait déjà plaidé en septembre le pape François dans un vibrant message au pays, un mois après la tragédie de l'explosion du port de Beyrouth.

"Le Liban est un petit-grand pays, mais il est davantage : il est un message universel de paix et de fraternité qui se lève du Moyen-Orient", a-t-il affirmé jeudi, alors que la présence chrétienne dans le pays semble menacée par un nombre croissant de candidats au départ.

Le pape pourrait "peut-être" se rendre au Liban entre la fin 2021 et le début 2022, de préférence en présence d'un gouvernement nouvellement formé, selon le Vatican.

Aujourd'hui, "50 à 60% de nos jeunes vivent à l'étranger, il n'y a plus que les vieux et les enfants", déplorait le vicaire patriarcal maronite Samir Mazloum, interrogé par l'AFP avant la rencontre à laquelle il ne participait pas, en pointant le chômage et la dégringolade historique de la livre libanaise.

La faute à "l'absence de gouvernement capable de prendre des décisions et de relancer l'économie, ou du moins de mettre fin à l'hémorragie", pointe l'évêque maronite, qui explique aussi que l'affaiblissement de la présence chrétienne est liée aussi à des "divisions politiques interchrétiennes".

Parmi les neuf dignitaires invités au Vatican se trouvait notamment le patriarche maronite Bechara Boutros Raï, à la tête de la plus grande communauté chrétienne du Liban, qui ne cesse d'envoyer des messages très critiques sur la corruption de la classe politique.

Pour un autre participant, Mgr César Essayan, vicaire apostolique de Beyrouth pour les catholiques de rite romain (une très petite communauté), "le Liban est en pleine crise d'identité" et la corruption touche toutes les sphères de la société, y compris la sphère religieuse.

"C'est un moment très important pour nous", mais "pas évident", a-t-il confié lors d'une conférence de presse en ligne. "Les attentes des Libanais sont très élevées. On attend des miracles du pape François, de nous aussi! Mais les résultats ne seront pas immédiats", a-t-il averti.

cm-bsek-glr/gab/mm