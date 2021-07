Des marabouts d'Afrique sont nés au zoo d'Anvers, une première en Belgique: "Si adorables et pourtant si laids!"

Des marabouts d'Afrique sont nés pour la toute première fois en Belgique, annonce le zoo d'Anvers. Ce dernier compte compte six spécimens adultes dans sa volière marécageuse : Krimson, Anatool, Dmitri, Helga, Svetlana et Lola. Deux couples ont atteint l'âge de la maturité sexuelle (7 ans) et font entendre leur parade. Anatool et Svetlana se sont fait la cour et ont construit un grand nid haut perché sur la nouvelle plateforme nichoir. La soigneuse Sarah explique : "Le suspense était à son comble, car leur construction était particulièrement instable. Mais très vite, nous avons remarqué que les deux individus étaient en train de couver et 29 jours plus tard, des gazouillis se sont fait entendre. Deux poussins avaient éclos. Deux petites boules nues, sans les poils typiques de la tête, mais déjà dotés d'un sac gulaire moucheté."



Ces échassiers ont une morphologie caractéristique : tête rose et nue, grand bec et sac gulaire pendant. "Les petits sont aussi affreusement laids, mais c'est justement ce qui les rend beaux et uniques", estime Sarah. Appartenant à la famille de la cigogne, ils claquent du bec. Et ils font du bruit avec leur sac gulaire. "Leur cri strident ressemble au braiment d'un âne enrhumé", raconte le coordinateur Jan. "En outre, ils gonflent leurs poches d'air situées à l'arrière du cou, jusqu'à ce qu'elles forment de grosses caisses de résonance", ajoute Sarah. Le sac gulaire sert non seulement à impressionner et à séduire le partenaire, mais supporte également le bec. Il sert aussi de climatiseur pour réguler la température.



Les marabouts sont essentiellement charognards, mais se nourrissent aussi de proies vivantes, explique le zoo d'Anvers dans un communiqué. Ils ont un solide estomac. Dans la nature, ils fréquentent également les décharges. "Ils reçoivent du poisson, des poussins d'un jour, de la viande de bœuf et des insectes. Les parents régurgitent la nourriture prédigérée dans le nid pour nourrir les poussins", raconte le zoo. Leurs pattes noires sont souvent blanches parce qu'elles sont couvertes de fientes, une protection naturelle contre le soleil et du lait anti-moustique !