Grèce: dixième jour de canicule, avec des températures jusqu'à 44°C

Après 10 jours d'une vague de chaleur étouffante, les températures en Grèce vont grimper encore jeudi, atteignant jusqu'à 44°C dans certaines régions, selon l'Observatoire météorologique d'Athènes.

Les températures les plus élevées vont être observées en Grèce continentale, dans le centre du pays, selon les services météorologiques grecs. La mairie d'Athènes a mis à disposition des populations les plus vulnérables, notamment des sans-abris, quelques salles communes climatisées durant la journée. L'Acropole d'Athènes, un des sites touristiques les plus visités du pays, doit fermer jeudi entre 13h00 et 17h00, en raison de la vague de chaleur qui enveloppe la capitale grecque, selon la direction du site. La protection civile grecque a appelé toute cette semaine à la vigilance en particulier pour les personnes âgées et les enfants qui doivent s'hydrater régulièrement et éviter d'être exposés au soleil. Elle a également averti du "risque élevé d'incendies dans plusieurs régions" et assuré que les pompiers étaient mobilisés dans tout le pays. La Grèce fait face régulièrement à des canicules et à des feux de forêts durant l'été. En juillet 1987, près de 1.500 personnes avaient péri suite à une des pires canicules de l'histoire grecque. Le thermomètre indiquait alors environ 43°C à Athènes pendant plusieurs jours d'affilée et les maisons étaient peu équipées en air conditionné.