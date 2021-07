A Ornans, pour la première fois dialoguent les révolutions de Courbet et Picasso

Liés par le refus de l'académisme, Gustave Courbet et Pablo Picasso ont révolutionné leur époque. L'exposition "Courbet-Picasso, révolutions !", qui s'est ouverte jeudi au Musée Courbet d'Ornans, ville natale du chantre du réalisme, explore pour la première fois leur dialogue méconnu.

L'exposition prévue jusqu'au 18 octobre dans un musée récemment rénové débute par l'intense face à face des photographies grand format des deux peintres, de leurs autoportraits et de tableaux tels que "Homme à la clarinette" de Picasso ou "La Truite" de Courbet.

Elle présente une soixantaine d'oeuvres des deux maîtres, prêtées par quinze établissements dont le Musée d'Orsay, le Petit-Palais et l'Orangerie de Paris, les musées Picasso de Paris et Barcelone (Espagne), ou encore le Kunstmuseum de Bâle (Suisse) et le Museo nacional Tyssen-Bornemisza de Madrid.

"C'est la première fois que sont mis en regard Courbet et Picasso", se réjouit le commissaire de l'exposition, Thierry Savatier. "On n'a jamais comparé les deux, pas même d'un point de vue scientifique, dans des ouvrages, alors qu'il y avait vraiment matière à analyser les influences et les compagnonnages entre les deux artistes", analyse l'historien de l'art.

Leur style est très différent. L'un, Gustave Coubet (1819-1877), est le chantre du réalisme. L'autre, Pablo Picasso (1881-1973), est le fondateur du cubisme.

- "Réinterprétation magistrale" -

Mais ils ont pour point commun d'avoir "révolutionné à la fois la peinture, l'art, mais aussi toute la scène artistique française et internationale, chacun dans leur siècle", relève le directeur du musée Courbet d'Ornans, Benjamin Foudral.

Picasso lui-même évoque le tournant artistique initié par Courbet: "Un jour, vint un homme qui affirma: +Je ne veux pas peindre des anges, parce que je n'en ai jamais vu+. C'était Courbet. Il préférait représenter deux jeunes filles étendues sur les berges de la Seine. (...) Courbet a tourné une page et lancé la peinture vers cette nouvelle direction qu'elle suivit pendant des années".

La présentation de la toile originale ainsi évoquée par le peintre espagnol, "Les Demoiselles des bords de la Seine" de Courbet, et la "réécriture" qu'il en a faite est le point culminant de l'exposition qui donne à voir l'influence méconnue de Courbet sur Picasso.

"Picasso découvre Courbet très jeune quand il arrive à Paris en 1900. Il va être l'un des grands maître du XXe siècle à beaucoup regarder Courbet, toute sa carrière", raconte M. Foudral.

Le Catalan aura ensuite un Courbet dans sa collection personnelle, la "Tête de chamois", qui rappelle le bestiaire à corne picassien, puis évoluera "jusqu'à cette réinterprétation magistrale des Demoiselles des bords de la Seine, qui initie chez Picasso tout son travail de variation d'après les maîtres anciens", détaille le directeur du musée.

- Picasso, "un peintre réaliste" -

La mise en avant du nu féminin, abordée à Ornans à travers plusieurs oeuvres, telles que "Femme nue couchée" de Courbet ou ""Minotaure caressant du mufle la main d'une dormeuse" de Picasso, s'impose ainsi comme un vecteur de leurs révolutions esthétiques.

"Au-delà de cette beauté initiale que représentait l'académisme, ils représentent la femme telle qu'elle est", explique Thierry Savatier, évoquant "l'obsession" de Picasso à la fin de sa vie pour la fameuse toile "L'Origine du Monde".

Selon l'historien de l'art, Picasso est lui aussi "un peintre réaliste". "Quand Picasso dit: +Pour être réussie, une nature morte de poireau doit sentir le poireau, pour être réussi un nu féminin doit sentir sous les bras+, ça montre sa volonté d'être un peintre réaliste, même si sa réalité ne correspond pas forcément à la conception commune", étaye-t-il.

L'exposition s'arrête également sur l'engagement politique et social des deux peintres. Tout au long de sa carrière Courbet représentera la pauvreté des plus démunis et Picasso le fera également durant sa "période bleu". "L'Eboueur", une oeuvre peu connue de Picasso, et "La Bohémienne et ses enfans" (1853-1854) de Courbet, exceptionnellement prêtée par un collectionneur privé de Hong Kong, témoignent ainsi de leur travail.