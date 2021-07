Tous les postes de secours ouverts à la mer du Nord

(Belga) Les 82 postes de secours de la côte belge sont ouverts depuis ce jeudi. Quelque 1.400 sauveteurs sont déployés sur les plages. La ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir, a pu assister jeudi à une démonstration à Blankenberge.

Au cours de cet exercice, le responsable des sauveteurs,Tom Cocle, a expliqué le fonctionnement des différents postes et les mesures spéciales prises dans le cadre de la crise du coronavirus. La ministre a ensuite pu voir comment des sauveteurs s'y prenaient pour réanimer et soigner une victime, toujours dans le contexte de crise sanitaire. Mme Demir s'est ensuite entretenue avec la bourgmestre Daphné Dumery et les deux dames ont évoqué les incidents survenus l'an dernier sur la plage de la commune. "Je soutiens la demande des bourgmestres du littoral qui disent qu'il faut des agents supplémentaires pendant les mois d'été. Nous ne voulons plus avoir d'incident similaire à celui de l'an dernier. Il faut agir vite dans pareille situation. Les sauveteurs font un travail fantastique mais ce ne sont évidemment pas des agents", a commenté la ministre. Une grosse bagarre avait éclaté le 8 août 2020 en fin d'après-midi sur la plage de Blankenberge, près du Weststraattrap. Des dizaines de fauteurs de troubles étaient impliqués dans l'incident. (Belga)