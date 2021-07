Coronavirus: il n'y a plus aucune zone verte en Espagne, plusieurs régions passent en rouge 

La Catalogne, Aragon et la région de Valence sont désormais en rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) mise à jour jeudi. Avec le passage à l'orange de la Galice et des Baléares, l'Espagne ne compte désormais plus aucune zone verte. Chypre a également viré au rouge.

La semaine passée, plusieurs régions d'Espagne telles que La Rioja, Castille-La Manche et l'Andalousie s'étaient déjà parées de rouge. Pour qu'une région soit de cette couleur sur la carte, deux cas de figure sont possibles. Dans le premier, il faut une incidence située entre 75 et 200 cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité aux tests Covid de 4% ou plus. En ce qui concerne le second, l'incidence doit être supérieure à 200 cas pour 100.000 habitants mais inférieure à 500. Dans le cas contraire, la région est répertoriée en rouge foncé, ce qui présentement concerne uniquement la Guyane.

Ce passage au rouge en Espagne et à Chypre pourrait dès lors avoir un impact sur les retours de vacances de Belges dans les régions concernées. Ils devront en effet respecter une quarantaine et se soumettre à un test PCR obligatoire à leur retour.

Dans les autres pays d'Europe, la tendance est plutôt à l'amélioration, notamment en Grèce et aux Pays-Bas où de nouvelles régions sont passées de l'orange au vert. La France, le Danemark et l'Italie sont, eux, complètement passés au vert.