Coronavirus: comment obtenir un certificat de rétablissement?

Avec ce début du mois de juillet et le lancement de la période de vacances, beaucoup de Belges nous interrogent via le bouton orange Alertez-nous sur les règles en vigueur pour voyager.

C'est le cas notamment de Loïc, qui nous a transmis cette question: "J’ai été positif au Covid en avril. Puis-je bénéficier d’un certificat de rétablissement?".

La réponse est oui. Il y a cependant des conditions: il faut avoir passé un test PCR positif il y a plus de 11 jours et moins de 180 jours. Cela veut dire que si vous avez été malade il y a un an, ça ne fonctionne pas.

Vous pouvez trouver le certificat en question sur le site https://www.masante.belgique.be afin de l'imprimer. Vous pouvez également l'obtenir via l'application pour smartphone CovidSafeBE.

Par contre, attention: le test que vous avez effectué n'est enregistré que si le laboratoire a pu communiquer le résultat à Sciensano, l'Institut scientifique de santé publique.

Le résultat d'un autotest acheté dans une pharmacie n'est donc pas valable.

Liens utiles:

https://www.sciensano.be/fr/certificats-de-test-et-de-retablissement-covid-19

https://www.sciensano.be/fr/certificats-de-test-et-de-retablissement-covid-19/questions-frequemment-posees#o-puis-je-trouver-mon-certificat-