L'Allemagne atteint son objectif d'1 MILLION de voitures électriques: comment a-t-elle réussi?

L'Allemagne est sur le point d'atteindre son objectif d'un parc automobile d'un million de voitures électriques, selon le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier dans une déclaration publiée vendredi.

"Nous allons atteindre en juillet 2021 notre objectif d'un million de voitures électriques en 2020 - alors que tout monde pensait que c'était hors de portée, seulement une demi année plus tard que prévu", salue M. Altmaier, le ministre allemand de l'Economie, dans le journal allemand Tagesspiegel.

Ce succès est en partie attribuable aux milliards d'euros de bonus d'achats délivrés en Allemagne. Le ministre affirme aussi que 2021 enregistrera un record de subsides pour les voitures électriques. Dans la première partie de l'année, 1,25 milliard d'euros de primes ont déjà été réclamées, plus que toutes les primes de l'année passée, ajoute-t-il. Environ la moitié des voitures subsidiées sont entièrement électriques, alors que le reste sont des hybrides plug-in.

Depuis le début de cette campagne, plus de 530.000 véhicules ont été subsidiés et 2,1 milliards d'euros ont été déboursés à ce titre, selon les chiffres livrés par le ministre allemand. En Allemagne, le subside maximum est de 9.000 euros pour un véhicule électrique de moins de 40.000 euros et 6.750 euros pour les hybrides. "Ces primes ont aidé bien des gens à se décider à acheter une voiture électrique", selon M. Altmaier . Il s'attend à ce que le prochain objectif de 7 à 10 millions de voitures électriques sur les routes allemandes à l'horizon 2030 soit même dépassé d'ici là.