Longue file à l'aéroport de Bruxelles ce matin: "Temps d'attente interminable", témoignait une mère qui craignait de rater son avion

C'est le premier jour important de départ en vacances d'été ce vendredi à l'aéroport de Bruxelles. Même si, avec environ 40.000 passagers, on est seulement à la moitié de l'affluence d'une année sans coronavirus, il n'en reste pas moins que les vacanciers se pressaient ce matin dans le hall des départs.

Justine (prénom d'emprunt car elle veut garder l'anonymat), mère de trois enfants de 1, 3 et 10 ans, sentait le stress monter dans la file unique pour l'enregistrement des bagages aux 7 ou 8 guichets ouverts de la compagnie Brussels Airlines. Elle patientait dans cette file depuis presque une heure lorsque nous l'avons appelée vers 8h15. Et elle était encore loin d'en voir le bout alors que son avion décollait pour Valence en Espagne vers 9h30. "Temps d’attente interminable on va tous rater nos avion", s'inquiétait-elle via notre bouton orange Alertez-nous.

"La destination phare, c'est vraiment l'Espagne, suivie par le Portugal, l'Italie et la Grèce", rapportait notre journaliste Michael Menten en direct de l'aéroport de Bruxelles pour le RTLINFO 13H. À cause des mesures sanitaires, le temps nécessaire à un check-in est passé de 2 minutes avant la crise à 8/10 minutes, a-t-il constaté. "Ce qui provoque quelques files. Du coup, des tentes ont été installées à l'extérieur pour éviter des rassemblements trop important".

Désormais, les voyageurs doivent montrer à l'aéroport leur certificat européen de vaccination qui prouve qu'ils sont vaccinés, ont été testés ou sont immunisés parce qu'ils ont déjà eu le Covid. Cette nouvelle formalité entraîne probablement un temps supplémentaire aux postes de contrôle.