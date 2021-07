Belgique-Italie à Soumagne: Carmelo et son bar à pâtes contre Andy et sa friterie (vidéo)

Belgique-Italie en quart de l’Euro, c’est ce soir ! Et les supporters ont déjà faim de victoire. A Soumagne, deux cantines ont été installées l’une à côté de l’eau : une friterie et un bar à pâtes. Les deux établissements sont prêts pour la bagarre. Et ils se sont même lancé un défi !

A gauche Carmelo et son bar à pâtes. A droite, Andy et sa friterie. "Il est prêt à la défaite de toute manière", lance d’emblée Carmelo en parlant de son voisin. A moins de 24 heures du match, la tentation est grande d’aller narguer son voisin. "Tu es prêt pour le match ? Tu es prêt à la défaite pour ce soir ?", rajoute Carmelo Fiore pour taquiner le gérant de la friterie. "Quelle défaite ?", répond celui-ci. Et quand ce n’est pas l’un qui nargue, c’est l’autre qui s’y met. Une rivalité qui va jusque dans les cuisines. Les pâtes sautent dans la poêle, tels les supporters italiens. L’huile des frites bouillonne comme les Diables rouges. L’ambiance est bon enfant pour les deux commerçants qui influencent tout de même leurs clients. "Moi, ce sera toujours des pâtes ou des pizzas, mais jamais des frites !", confie un client de Carmelo. "Normalement, je devrais plutôt soutenir les Belges. Je les soutiens mais je pense que les Italiens ont toutes leurs chances et je pense que ce sont eux qui vont gagner", ajoute une autre cliente. "2-1 pour la Belgique. C’est mon pays de cœur et ce sont les meilleurs. Numéro 1 mondial !", poursuit un troisième. Une rencontre sportive qui donne des idées à Carmelo. "Si l’Italie gagne, Andy va venir faire des pâtes ici pendant une journée. Et moi, si les Belges gagnent, je vais aller faire des frites pendant une journée. Voilà le principe", indique le gérant d’un bar à pâtes à Soumagne. Et il n’y a pas une minute à perdre, l’entraînement commence déjà. Carmelo attrape le coup de main. "Evidemment, des frites, c’est toujours la température qui doit être parfaite. Et évidemment deux cuissons", dit-il. Andy aussi s’entraîne déjà. "Il n’est pas prêt !", plaisante Carmelo. Mais le Belge reste confiant. "Ça va quand même être du costaud. On verra bien ce que ça donnera mais je mise quand même sur la victoire des Belges", assure Andy Baratto, le gérant d’une friterie. L’Italien, lui, s’imagine déjà devant la victoire de La Squadra. "Je dirais ‘mamamia’", rigole Carmelo. Les frites ou les pâtes, l’une des deux dominera ce soir. A moins que ce soit l’ambiance qui marque les supporters ? "Non, c’est sûr qu’il va venir faire les pâtes", conclut le gérant du bar à pâtes.