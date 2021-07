Sipa Ouest France lance France Live un "nouveau média d'information 100% numérique"

Le groupe Sipa Ouest France a annoncé vendredi le lancement d'un "nouveau média d'information 100% numérique", France Live, à destination des lecteurs internautes qui pourront y trouver des articles de la presse nationale et régionale, des vidéos, des applications par villes et informations pratiques.

Ce nouveau média comprend un site internet d’informations générales et pratiques (www.francelive.fr) ainsi qu'une application mobile qui "agrègent des articles et des vidéos de nombreux partenaires de la presse régionale, de la presse nationale, de +pure players+ (médias 100% numériques, ndlr) et de télévision, reconnus pour leur fiabilité et leur expertise", assure France Live dans un communiqué.

"Des discussions avancées sont en cours avec les groupes Rossel et Ebra pour intégrer le projet et constituer le groupe d’actionnaires fondateurs", souligne ce nouveau média qui sera en accès libre.

Selon France Live, une quarantaine d’applications "villes" seront également "déployées dans les prochains mois afin d’assurer un maillage du territoire national".

Quatre d'entre elles sont déjà disponibles, "Paris live, Marseille live, Nantes live, Rennes live", souligne le média du groupe Sipa Ouest France.

"Outre l’apport de contenus élaborés par Ouest-France, Rossel et Ebra", France Live exposera "des contenus produits par une grande diversité de partenaires", des contenus produits par L’Equipe, 20 minutes, Télénantes, GQ, Version Femina, Slate, So Foot, le club de football FC Nantes.

France Live assure qu'il "pourra présenter à ses lecteurs-internautes une exceptionnelle richesse d’informations", avec l’information générale et aussi thématique, "famille, travail, santé, conso, vie quotidienne, vie pratique, télé, culture, gaming".

Selon France Live, les applications par ville s'appuieront également "sur les contributions d’éditeurs partenaires pour relayer en temps réel les sujets forts de l'actualité locale et régionale" ainsi que des informations pratiques (info trafic, météo, +city-guide+, offres d’emploi).