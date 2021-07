"Food Waste Mission BXL" met au défi les Bruxellois de gaspiller moins de nourriture

(Belga) FoodWIN mettra au défi en septembre 1.000 ménages bruxellois de gaspiller 30 % de nourriture en moins. La Food Waste Mission BXL est une initiative soutenue par Bruxelles Environnement dans le cadre de la Stratégie Good Food de la Région bruxelloise.

Le gaspillage alimentaire contribue à une part importante des émissions mondiales de gaz à effet de serre et il reste encore du travail à faire à Bruxelles dans ce domaine. Près de la moitié du contenu des sacs blancs de la capitale est en effet constituée de déchets alimentaires. Tous ces déchets sont actuellement incinérés, ce qui contribue au réchauffement climatique. La Région bruxelloise s'est déjà engagée dans le tri et la valorisation des biodéchets, mais prévenir le gaspillage alimentaire est encore mieux, selon les initiateurs du projet. "Il est facile de gaspiller moins. Par exemple, vous pouvez conserver les aliments plus longtemps en les plaçant au bon endroit dans votre réfrigérateur, car il ne fait pas aussi froid partout. Connaître la différence entre les dates de péremption et être capable de cuisiner avec des parties de légumes moins connues sont également des moyens efficaces", explique Loïck Bekaert de FoodWIN. La Food Waste Mission BXL recherche donc 1.000 foyers bruxellois qui souhaitent relever le défi. Pour cela, ils peuvent s'inscrire gratuitement via le site web foodwastemission.be. Les familles participantes recevront des conseils pour éviter le gaspillage au travers de neuf défis à relever.