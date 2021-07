Coronavirus - France: moins de patients hospitalisés, possibilité d'être vacciné dans deux centres

(Belga) La pression sur les hôpitaux continue de baisser en France, avec toujours moins de patients malades du Covid-19 hospitalisés, selon les chiffres publiés vendredi, tandis que les Français pourront recevoir les deux doses du vaccin dans deux lieux différents.

Les hôpitaux comptaient 8.044 malades du Covid-19, au plus bas depuis huit mois, dont 1 123 en soins critiques, indique Santé publique France. Ils étaient 8.232 la veille et 9.190 sept jours auparavant (1.162 en soins critiques jeudi et 1.389 il y a sept jours). Sur les dernières 24 heures, 118 malades sont entrés à l'hôpital et 17 patients ont été admis en soins critique, réservés aux malades les plus gravement atteints en 24 heures. 24 personnes sont mortes du Covid-19, portant le nombre total de décès dus au Covid-19 à 111.164 depuis le début de l'épidémie début 2020, dont 84.691 à l'hôpital. Pour éviter un regain de la pression hospitalière d'ici quelques semaines, alimentée par la diffusion du variant Delta, très contagieux, les autorités sanitaires tablent, entre autres, sur la vaccination. Depuis le début de la campagne de vaccination en France, plus d'un tiers des Français ont un schéma vaccinal complet (: 23.839. 666 personnes, soit 35,4% de la population totale. 34 329 183 personnes ont reçu au moins une injection (soit 50,9% de la population totale). Du côté des contaminations, 2.683 nouveaux cas ont été détectés sur les dernières 24 heures. Le taux de positivité, qui représente le nombre de tests positifs par rapport à l'ensemble des tests réalisés, demeure bas, à 0,8% sur les sept derniers jours. (Belga)