Une toute nouvelle Tesla "Plaid" prend feu avec le conducteur au volant

Une toute nouvelle Tesla Model S "Plaid" a pris feu en Pennsylvanie aux Etats-Unis, avec son conducteur au volant, lequel a eu du mal à sortir du véhicule, selon les autorités et les avocats de l'automobiliste.

L'accident s'est passé mardi soir à Haverford, non loin de Philadelphie, ont détaillé dans un communiqué vendredi les pompiers de Lower Merion. "En raison de l'ampleur du feu et du type de véhicule impliqué", plusieurs compagnies ont été dépêchées sur place, ont précisé les pompiers qui ont dû arroser la voiture pendant plus de deux heures pour éteindre l'incendie. Selon des avocats affirmant représenter le conducteur, ce dernier était au volant lorsque le véhicule s'est spontanément embrasé. Il a temporairement été coincé à l'intérieur avant de pouvoir en sortir. L'essentiel de la carrosserie et de l'intérieur du véhicule ont brûlé, montrent des photos postées sur le site des pompiers. Dans un message transmis à l'AFP, Mark Geragos du cabinet Geragos & Geragos, qui dit représenter le conducteur, a estimé qu'il s'agissait d'une situation "effrayante" et "d'un problème majeur évident". "Notre enquête préliminaire est en cours, mais nous demandons à Tesla de mettre ces voitures sur la touche jusqu'à ce qu'une enquête complète puisse avoir lieu", a-t-il ajouté sans préciser le nom de son client. Il travaille sur le dossier en collaboration avec un autre avocat, Jason Setchen de la société Athlete Defender. Tesla n'a pas donné suite à une sollicitation de l'AFP.