Les trains directs pour la côte disponibles sur réservation à partir de ce samedi

(Belga) Après un week-end test réussi début juin, la SNCB propose depuis ce samedi des trains directs avec réservation vers et depuis la côte, appelés Côte-Express, tant en semaine que le week-end. Cette offre, complémentaire aux trains habituels, sera disponible durant les vacances d'été, depuis et vers les gares d'Ostende, La Panne, Knokke et Blankenberge. Les réservations se font via le site de l'entreprise ferroviaire.

Concrètement, ces trains rejoignent directement leur destination sans arrêt dans les gares intermédiaires. En plus d'offrir une place assise garantie, ils arrivent plus rapidement à destination. Selon le trajet concerné, cela peut aller de quelques minutes à près d'une heure. Pendant les week-ends d'été, 20 trains directs quotidiens (10 allers le matin et 10 retours le soir) circuleront depuis Liège-Guillemins, Bruxelles-Midi, Gand-Saint-Pierre ou Anvers-Central vers Ostende, Blankenberge, La Panne ou Knokke. Il s'agit de quatre gares à partir desquelles un grand nombre de voyageurs prennent le train pour le littoral. Durant les jours de semaine, seuls quatre trains avec réservation (deux allers et deux retours) circuleront par jour entre Bruxelles-Midi et Ostende. Les réservations sont possibles jusque 15 minutes avant le départ et se font via le site internet de la SNCB, pour 1 euro, en plus de l'achat d'un titre de transport valable. Pour embarquer dans le Côte-Express, chaque voyageur doit disposer à la fois d'une réservation et d'un ticket (ou d'un autre titre de transport valable pour ce trajet), insiste la SNCB. Toutes les procédures d'assistance qui existent pour les personnes à mobilité réduite sont d'application pour le Côte-Express et les enfants de moins de 12 ans accompagnés peuvent voyager sans titre de transport, mais doivent, eux aussi, disposer d'une réservation au tarif de 1 euro. Les vélos pliables peuvent être placés sous les sièges gratuitement, tandis que pour les autres vélos, il faut acheter un 'supplément vélo'. A noter que la place pour le vélo ne peut être garantie à bord. A la fin de l'été, ce projet-pilote sera évalué pour voir la suite qui pourra y être donnée. (Belga)