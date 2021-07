Météo - D'abord un temps sec et du soleil avant un risque d'orage en fin de journée ce samedi

(Belga) La journée de samedi débutera par un temps généralement sec avec des éclaircies parfois larges, surtout sur l'est du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, le ciel se couvrira depuis l'ouest et des averses se développeront l'après-midi. Celles pourraient localement prendre un caractère orageux. Les maxima seront compris entre 20 degrés en bord de mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et 26 degrés en Campine.

Samedi soir, les averses encore éventuellement orageuses s'évacueront vers l'est. Durant la nuit, le temps redeviendra plus sec avec des éclaircies, même si une averse isolée restera possible. Dimanche, les nuages seront majoritaires avec des averses répandues qui pourront être localement intenses et accompagnées d'orage. Il fera frais avec des maxima de 17 degrés dans les Hautes Fagnes à 20 ou 21 degrés dans le centre du pays. Lundi, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses isolées. En fin d'après-midi, une zone de pluie envahira l'ouest du pays. Les températures varieront peu avec des maxima de 17 ou 18 degrés le long du littoral et dans les Hautes Fagnes, à 20 ou 21 degrés en Campine. (Belga)