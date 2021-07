Une personne décède dans un accident de la route entre Barvaux et Bomal

Une personne a perdu la vie vendredi soir dans un accident de la route entre Bomal et Barvaux, a indiqué le parquet du Luxembourg samedi matin.

Il était aux alentours de 19h20 lorsqu'une voiture circulant sur la N86 a fait une embardée entre Bomal et Barvaux, dans la commune de Durbuy. Deux personnes se trouvaient à bord. L'une d'entre elles, âgée d'une cinquantaine d'années, a été éjectée du véhicule. Elle est décédée sur place, a précisé le parquet du Luxembourg. Coincé à l'intérieur du véhicule, l'autre occupant a été désincarcéré par les pompiers de Hamoir avant d'être héliporté vers l'hôpital. Le parquet a mandaté un expert pour déterminer les causes de l'accident.