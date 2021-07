La Seine, fleuve le moins attrayant pour la baignade, selon un sondage

La Seine est le fleuve français le moins attrayant pour la baignade et 70% des Français en ont une mauvaise image, selon un sondage de l'institut Ifop publié jeudi à trois ans des Jeux olympiques de Paris, horizon de la mairie pour rendre la Seine baignable.

Selon l'étude, 12% seulement des Français aimeraient se baigner dans la Seine, contre 27% pour la Loire, le fleuve le plus attrayant sur ce plan devant la Garonne (25%), le Rhône (20%) et le Rhin (19%).

Si la Seine est "emblématique" de la capitale pour les deux tiers (67%) des personnes interrogées, autant (70%) en ont une image négative et une minorité (32%) juge "réaliste" de permettre au plus grand nombre de se baigner dans la Seine dans des zones sécurisées.

Cette étude, réalisée fin mai auprès d'un échantillon de 1.002 personnes selon la méthode des quotas, a été commandée à l'occasion de l'étape parisienne, samedi, d'Arthur Germain, nageur en eau libre qui descend actuellement le cours du fleuve de sa source jusqu'à son embouchure, soit 775 km, par son sponsor OVO Energy.

Le jeune aventurier, âgé de 20 ans, est le fils de la maire PS Anne Hidalgo, qui s'est engagée à améliorer la qualité de l'eau du fleuve "pour pouvoir s'y baigner en 2024 et surtout après", en guise "d'héritage" des JO.

Les épreuves d'eau libre et la partie natation du triathlon doivent se dérouler dans le fleuve.

Le "plan baignade" lancé en 2018 pour rendre à la Seine et la Marne "leur bon état écologique" et y permettre la baignade a été doté de 1,4 milliard d'euros, financé par l'Etat et les collectivités. Parmi ses principaux défis, la mise en conformité de la collecte des eaux usées, via notamment la fin des "mauvais branchements privés" en amont de la capitale.

La mission d'information et d'évaluation (MIE) de la Seine, qui présentera son rapport lors du Conseil de Paris de juillet, préconise de rendre obligatoire le remplacement de ces 35.000 branchements particuliers non conformes "avec un reste à charge limité pour les propriétaires".