Les contaminations Covid en légère hausse: quelle est la situation chez nos voisins?

Entre le 23 et le 29 juin, 378 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 5% de plus que la semaine précédente, selon les derniers chiffres publiés samedi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Le taux de positivité, lui, reste stable.

Durant la même période, 3,9 décès dus au virus ont été comptabilisés chaque jour selon Sciensano, soit une baisse hebdomadaire de 31%. Près de 47.100 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement - en hausse de 23% par rapport à la période de comparaison précédente -, pour un taux de positivité qui reste stable (1%). La hausse du nombre de cas était prévisible, selon plusieurs spécialistes dont le virologue Stephen Van Gucht. Quelle est la situation chez les pays voisins? Une augmentation du nombre de cas est-elle également constatée malgré l'avancée dans la campagne de vaccination?

En France

3.006 nouveaux cas (2.683 vendredi) ont été détectés sur les dernières 24 heures. Le taux de positivité, qui représente le nombre de tests positifs par rapport à l'ensemble des tests réalisés, demeure bas, à 0,8% sur les sept derniers jours.



Pour éviter un regain de la pression hospitalière d'ici quelques semaines, alimentée par la diffusion du variant Delta, très contagieux, les autorités sanitaires tablent, entre autres, sur la vaccination.

La pression continue de baisser sur les hôpitaux en France, qui accueillent toujours moins de patients malades du Covid-19, selon les chiffres publiés samedi. Les hôpitaux comptaient samedi 7.912 malades du Covid-19 (contre 8.044 vendredi et 9.024 le samedi précédent), dont 1.102 en soins critiques (1.123 la veille et 1.349 il y a sept jours), indique Santé publique France.

En Allemagne

Depuis plusieurs semaines, l'Allemagne s'inquiète de la propagation rapide du variant Delta, redoutant une nouvelle flambée épidémique à l'heure où la pandémie marque largement le pas. L'institut de veille sanitaire Robert-Koch (RKI) a indiqué que les contaminations avec le variant Delta représentaient 37% des infections fin juin.

La chancelière allemande Angela Merkel a quant à elle exprimé son inquiétude au sujet du nombre de spectateurs autorisés à assister aux demi-finales et à la finale de l'Euro de football au Royaume-Uni, où les contaminations dues au variant Delta flambent.

Au Luxembourg

Le le nombre de cas quotidiens sur la dernière semaine de juin a plus que triplé par rapport à la semaine précédente, passant de 15 cas par jour à 48, rapporte le média luxembourgeois L'Essentiel. Le variant Delta y est de plus en plus majoritaire. "La situation est bien plus confortable qu'il y a un an où personne n'était vacciné. Maintenant les personnes vulnérables, les plus à risque, sont quasiment toutes vaccinées. On aura des recrudescences, des clusters, mais on n'a pas besoin de s’affoler outre mesure", a confié le Dr Schokmel au média.

Aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, le nombre de contaminations augmente également. Selon des chiffres rapportés par le média néerlandais le Noos Journal, 1146 infections au Covid-19 ont été enregistrées le 3 juillet. C'est près de 200 de plus que la veille. La moyenne du nombre de tests positifs augmente également de 14% par rapport à la période précédente.

Risque de nouvelle vague en Europe

L'OMS a averti jeudi d'un risque de nouvelle vague de la pandémie portée par le variant Delta en Europe, au moment où celle-ci lance son pass sanitaire dans l'espoir de relancer le tourisme, tandis que le nombre des cas augmente à "un rythme alarmant" en Afrique.



L'Asie n'est pas épargnée: le Bangladesh est soumis depuis jeudi à un confinement et des restrictions sont annoncées pour samedi en Indonésie, face à une forte hausse des contaminations.



Alors que plusieurs pays d'Europe semblaient voir le bout du tunnel et levaient progressivement leurs mesures sanitaires, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait savoir que le nombre des cas de Covid-19 s'était accru de 10% la semaine dernière dans cette région qui compte 53 territoires. Et ce "en raison de l'augmentation des brassages, des voyages, des rassemblements et de l'assouplissement des restrictions sociales".