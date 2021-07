Un voleur se rebelle contre des policiers liégeois

(Belga) La police de Liège a été appelée vendredi soir dans le magasin Zeb situé sur le complexe commercial de Rocourt pour y interpeller une personne, a indiqué le parquet de Liège.

Les vigiles ont intercepté un homme qui a tenté de passer la caisse avec des objets volés. Une fois la police arrivée, il s'est alors rebellé et a tenté de s'enfuir. Le voleur est âgé de 19 ans et est en séjour illégal. Il a été privé de liberté et a été déféré samedi au parquet de Liège où son dossier est à l'instruction. (Belga)