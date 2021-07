Météo: les orages arrivent, "impressionnantes inondations à Peruwelz"

Ce soir et en début de nuit, la nébulosité restera variable avec encore quelques averses orageuses. En deuxième partie de nuit, le temps deviendra graduellement plus sec, mais le risque d'averses demeurera surtout au sud du pays. En fin de nuit, risque de nuages bas et de mauvaise visibilité principalement en Ardenne. Les minima descendront entre 7 degrés localement en Hautes-Fagnes et 15 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de sud-ouest.