Un couple retrouvé mort dans une salle de réception du Var

Un couple de gérants d'une salle de réception du Var où se préparait un mariage a été retrouvé mort samedi, tué "a priori par arme à feu", a-t-on appris auprès du procureur de la République de Draguignan, Patrice Cambrerou.



Les victimes ont été retrouvées par un traiteur et son employé à Tourves, près de Brignoles, samedi, a ajouté le procureur.



L'homme, né en 1956 et son épouse née en 1959, sont "a priori morts par arme à feu". Les analyses des médecins légistes devront le confirmer, a ajouté le procureur. "Il s'agit d'une très grande propriété et les constatations vont durer certainement une partie de la nuit", a ajouté M. Cambrerou.