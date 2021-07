Météo: les orages vont-ils durer longtemps?

Ce midi dans le RTL INFO 13h, Emilie Dupuis nous éclaire concernant les averses et orages que connaît le pays. Jusqu'à quand vont-ils durer?

Des lignes d'averses orageuses intenses ont frappé le pays dès la fin de matinée ce dimanche, et plus particulièrement les régions frontalières à la France, explique Emilie Dupuis sur le plateau du RTL INFO 13h. "Ces lignes orageuses remontent maintenant vers le Nord et touchent Bruxelles en ce moment même", précise-t-elle.

29 millimètres en à peine 1 heure du côté de Beloeil, "on est presque en vigilance orange", précise Emilie Dupuis. Mais, pour l'instant, pas de panique, on reste en vigilance jaune. Et cela devrait durer maximum 1h pour ensuite laisser place à des pluies modérées, puis enfin, faibles. L'intensité va donc diminuer dans la journée.

C'est le Nord du pays qui sera touché par ces lignes orageuses intenses dans le courant de l'après-midi.

Quand peut-on attendre une réelle amélioration?

"Elle est déjà attendue en fin de journée, et même cette nuit, ce sera beaucoup plus calme", rassure Emilie Dupuis. Mais malheureusement, la semaine s'annonce encore "variable" et "instable". Ce n'est qu'en fin de semaine qu'on aura un temps beaucoup plus calme. En attendant, bottes de pluies et parapluie sont de mises!