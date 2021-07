Les Britanniques probablement débarrassés de l'obligation du port du masque le 19 juillet

(Belga) Le port obligatoire d'un masque buccal et le maintien d'une distance suffisante ne seraient plus obligatoires en Angleterre à partir du 19 juillet, ont rapporté dimanche les médias britanniques. Le port d'un masque facial deviendra une "responsabilité personnelle", a déclaré le ministre du Logement, Robert Jenrick, à Sky News. Les chiffres corona augmentent pourtant actuellement rapidement.

Le Premier ministre Boris Johnson fournira plus de détails "dans les prochains jours" sur ce qui va changer. Plusieurs journaux rapportent que, selon le Premier ministre, une série de mesures pourraient arriver à leur terme. Dans les pubs, les gens seraient à nouveau autorisés à s'asseoir au comptoir et les grands événements, tels que les festivals, seraient autorisés. En raison du variant Delta très contagieux, le nombre d'infections augmente à nouveau de l'autre côté de la Manche. Le nombre d'hospitalisations et de décès progresse cependant moins fortement par rapport aux vagues précédentes. L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord maintiennent toujours des règles similaires concernant le masque buccal. Au début de cette semaine, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a déclaré que l'Écosse visait à éliminer les principales mesures corona d'ici le 9 août. (Belga)