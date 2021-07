Bruit d'explosion et "flammes de plusieurs mètres de haut" près de l'usine BioWanze: que s'est-il passé ce matin? (VIDEO)

"Plusieurs fortes explosions à proximité de l'usine BioWanze. Intervention des pompiers en cours", nous signale Nicolas, un habitant inquiet, via le bouton orange Alertez-nous ce matin aux alentours de 7h20. Mais que s'est-il passé ce matin dans la petite commune de Wanze (province de Liège)?

Des détonations et des flammes vers 7h

"Vers 7h ce matin, il y a eu une grosse détonation", débute Nicolas. Et puisque le pays est touché par de virulents orages, cet habitant pensait d'abord "que c'était le tonnerre". Mais bien vite, Nicolas a compris qu'il s'agissait d'autre chose, sûrement un accident ou une fuite, pensait-il : "Il y a eu 3 / 4 flammes de plusieurs mètres de haut et d'autres bruits d'explosion. C'était impressionnant, ça a bien explosé!", poursuit cet habitant.

Il précise que "beaucoup de pompiers sont sur place", ainsi que des secours. Mais à qui viennent-ils en aide? Y a-t-il eu un problème dans l'usine?

Un accident de circulation

Contactée, la zone de secours Hemeco, située à Huy, nous confirme qu'une intervention est bien en cours actuellement près du site de l'usine BioWanze et qu'une équipe de pompiers est déployée. "Il s'agit d'un accident de circulation, un feu de camion", précise la porte-parole de la zone sans pouvoir en dire plus à l'heure actuelle. Nous ne connaissons donc pas l'état du conducteur du camion et ne connaissons pas non plus le nombre de personnes présentes sur place.

Plus d'informations à venir dans la journée.