Minerais: Eramet appelle l'UE à organiser sa souveraineté

L'Europe doit se donner les moyens d'organiser sa souveraineté en matière de métaux et minerais, dont la demande va aller croissant avec la transition énergétique, a prévenu lundi Christel Bories, PDG du groupe minier français Eramet.

"La Chine a eu une stratégie très anticipatrice, beaucoup plus que nous. Elle a compris très vite que les métaux allaient être le nerf de la guerre de la transition énergétique et très vite elle a investi en Afrique, en Amérique latine, etc. de façon massive, pour mettre la main sur les gisements", a-t-elle relevé sur BFM Business.

Selon elle, aujourd'hui "la Chine maîtrise un peu plus de 50% des mines de nickel, 40% des mines de lithium, 50% des mines de cobalt dans le monde. Et elle raffine les deux tiers de tous ces minerais au niveau mondial".

"D'autres pays, comme les Etats-Unis, réagissent. Donc il ne faut pas que l'Europe soit trop en retard", a-t-elle souligné.

"On n'a pas de matières premières en Europe, ou très faiblement: si on mobilisait tous nos projets, on arriverait peut-être à 15% de nos besoins", a poursuivi Mme Bories. "Il va falloir aussi se positionner sur les pays producteurs, or aujourd'hui on n’a ni les outils financiers ni les outils réglementaires pour le faire", a-t-elle déploré.

"Il faudrait, comme l'ont fait les Chinois, les Japonais, les Coréens, des fonds publics qui investissent dans les matières premières à l'étranger. Aujourd'hui les plans de relance investissent en Europe, il faut aussi investir dans les matières premières en dehors de l'Europe", a-t-elle plaidé.

Eramet compte aussi sur le recyclage des métaux des batteries en fin de vie.

"Le grand avantage des métaux c'est qu'ils sont recyclables à l'infini. Encore faut-il avoir les technologies pour les récupérer et ne pas les dégrader, pour pouvoir les retransformer en métaux très purs pour les batteries", a-t-elle ajouté, précisant qu'Eramet avait sur le sujet un partenariat avec Suez.

Eramet est un des derniers groupes miniers européens. Selon Mme Bories, il "représente 10% du nickel mondial" et vise 17-20% en 2030.