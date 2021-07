Orages: certains habitants de Rebecq ont été inondés... 7 fois en un mois!

A Rebecq, dans la province du Brabant wallon, les habitants nettoient leurs maisons après les inondations de ce dimanche. Certains sont excédés: ils ont été touchés 7 fois en un mois.

L'heure est au nettoyage pour Freddie. La nuit n'a pas suffi à évacuer la boue accumulée. En passant une pelle dans sa cave, il raconte à notre équipe de journalistes l'évolution de la situation: "Il n'y a même pas 24 heures, l'eau atteignait complètement le plafond. Maintenant, c'est le nettoyage..."

Dans la rue, les riverains sont en colère. "C'est une catastrophe". Cela fait 7 fois que Françoise est inondée en un mois. "Ma fille déménage à la fin du mois. Ils ont trouvé autre chose. C'est une catastrophe ici. Il n'y a rien qui bouge. On a pourtant fait une pétition", déplore la Rébecquoise.

Ces habitants craignent de nouvelles inondations dans les prochaines heures mais, peu importe, nous confie Anne. Chez elle, tout est bon à jeter.... "Il y avait les cours de mes enfants de primaire et des décorations de Noël, des décorations d'Halloween. Diverses choses qu'on garde et quand on n'a pas besoin tout de suite... Je pense que tout est à jeter".

La commune a mis en place un conteneur pour jeter ce qui a été abîmé. Heureusement, dans une rue de la commune, un barrage a permis d'éviter le drame.

"On ne sait pas arrêter de la boue. Ici on a mis des big bags pour arrêter le flux et heureusement, parce que les gens là-bas auraient encore été inondés", commente un ouvrier communal.

Les ouvriers communaux continuent de nettoyer les voiries et restent vigilants. De nouvelles averses orageuses sont attendues dans les prochaines heures.