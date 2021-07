Pairi Daiza ouvre au public sa nouvelle "Grotte des Manchots": voici les premières images (photos)

La "Grotte des Manchots" est visible depuis lundi pour le public qui visite Pairi Daiza après l'autorisation d'accès aux espaces intérieurs du parc. Les restrictions liées à la situation sanitaire avaient, en effet, limité jusqu'ici l'accès au territoire des manchots aux personnes qui séjournaient dans les chambres du site, offrant une vue sur le territoire. Désormais, tous les visiteurs peuvent observer les oiseaux pour lesquels les équipes de Pairi Daiza ont construit un territoire de 850 m2 adapté à leur comportement naturel. L'espace a été conçu dans un esprit de développement durable, il est doté de lumière naturelle, de revêtements de sols variés, d'un air assaini et d'un bassin d'eau salée de quelque 350 m3.



Douze "manchots papous" vivent depuis février 2021 dans leur "grotte", soit cinq mâles et sept femelles âgés de 1 à 35 ans, ont indiqué les instances de Pairi Daiza. Ils ont été confiés au parc de Cambron par l'Oceanografic Valencia (Esp), le Zoo d'Anvers et le Zoo de Munich (All). Les manchots papous sont des oiseaux vivant en Antarctique. Ils sont aujourd'hui classés en "préoccupation mineure" sur la liste des espèces en danger dans la nature de l'Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Plusieurs menaces pèsent toutefois sur l'espèce dans son milieu naturel: la surpêche qui réduit la disponibilité des proies, la capture accidentelle dans les filets de pêche, la pollution générée par les exploitations pétrolières, le tourisme, l'ingestion de particules plastiques et le réchauffement climatique qui fait fondre la banquise où ils doivent trouver des partenaires, s'accoupler et élever leurs petits, précise le parc animalier. Pour protéger le manchot papou à long terme, Pairi Daiza participe à un programme européen coordonné par l'Association européenne des Zoos et Aquariums (EAZA). D'autres espèces de manchots des îles subantarctiques pourraient rejoindre les manchots papous de Pairi Daiza cette saison, probablement des gorfous sauteurs et des manchots royaux, ont indiqué les instances du parc animalier.