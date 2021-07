Coronavirus - BILAN MONDIAL: on rouvre tout outre-Manche pendant que l'Afrique bat son record de contaminations

Le Covid-19 a fait au moins 3,98 millions de morts depuis son apparition fin 2019, selon un bilan établi lundi par l'AFP.

Royaume-Uni : fin du port du masque

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la levée le 19 juillet de l'essentiel des dernières mesures sanitaires liées au coronavirus en Angleterre, dont le port obligatoire du masque et la distanciation sociale, malgré une envolée des cas de Covid-19 attribuée au variant Delta. Le gouvernement britannique doit confirmer ce choix le 12 juillet.

Tout en reconnaissant que la pandémie était "loin d'être terminée" et que les contaminations continuaient d'augmenter et pourraient atteindre "50.000 par jour d'ici au 19 juillet", le Premier ministre a expliqué vouloir "permettre aux gens de prendre leurs propres décisions éclairées sur la façon de gérer le virus".

Norvège : on reporte des réouvertures

La Norvège a repoussé sa réouverture totale. La Norvège, inquiète d'une éventuelle quatrième vague, a remis lundi "à fin juillet, début août" au plus tôt la levée quasi-totale des restrictions sanitaires. "L'évolution reste positive", a déclaré la Première ministre Erna solberg mais "nous choisissons d'attendre de voir comment (...) le variant Delta affecte la situation".

Inde : les nouveaux cas diminuent enfin

L'Inde a enregistré mardi 34.703 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus bas en 111 jours alors que la deuxième vague de la pandémie semble marquer le pas. Le nombre total de contaminations atteint plus de 30,6 millions, ce qui en fait le deuxième plus élevé au monde après les États-Unis. Les infections quotidiennes sont au plus bas depuis le 17 mars, lorsque l'Inde avait enregistré 35.871 cas, selon le ministère fédéral de la Santé et les données de l'Université Johns Hopkins. Les chiffres quotidiens s'affichent également en nette baisse par rapport au pic enregistré lors de la deuxième vague début mai, lorsque l'Inde comptabilisait plus de 400.000 cas chaque jour.

Le pays a également rapporté 553 décès au cours des dernières 24 heures, une baisse significative par rapport aux 773 décès enregistrés la veille. Le taux de positivité quotidien de l'Inde - qui indique le nombre de personnes testées positives pour 100 tests - s'élève à 2,11%, soit moins de 3% pour le 15e jour consécutif, ajoute le ministère.

Bangladesh : confinement prolongé

Le Bangladesh a prolongé lundi son confinement strict, les cas de contamination et les morts ayant atteint de nouveaux records. Ce confinement, entré en vigueur jeudi pour une semaine, est prolongé pour une semaine supplémentaire. Il n'est possible de sortir de chez soi qu'en cas d'urgence et pour acheter des produits de première nécessité.

Les autorités ont annoncé que 164 personnes étaient mortes du Covid en 24 heures, tandis que près de 1.000 personnes ont été testées positives, soit le plus grand nombre de contaminations en une journée depuis la détection du premier cas en mars 2020.

Indonésie : oxygène prioritaire pour les hôpitaux

L'Indonésie, qui fait face à une nouvelle vague de Covid-19, a appelé quant à elle lundi tous les fournisseurs d'oxygène à donner la priorité aux hôpitaux pris d'assaut par les malades atteints par le virus.

Ce pays a imposé samedi pour deux semaines un confinement partiel dans la capitale Jakarta, sur l'île principale de Java et à Bali.

Continent africain : record de contaminations

Le variant Delta inquiète le reste du monde et notamment l'Afrique, où la pandémie est en plein rebond. Plus de 36.000 cas quotidiens ont été recensés ces sept derniers jours, un record sur le continent depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP à partir de bilans officiels.

Parmi les pays ayant enregistré plus de 1.000 contaminations quotidiennes, les principales hausses ont été observées au Zimbabwe, en Tunisie et en Afrique du Sud, où se concentrent plus de la moitié des nouveaux cas détectés sur le continent.