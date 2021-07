Disparition d’Emmanuel, emporté par un ruisseau en crue à Ittre: un corps repêché dans le Canal

Un corps a été repêché mardi en fin de matinée dans le canal Bruxelles-Charleroi, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon. Il s'agit probablement de l'homme de 62 ans qui a été emporté dimanche soir dans le réseau d'égouttage à Ittre.

Alors qu'il effectuait des travaux d'élagage dans sa propriété située le long de la rue de Bornival, l'homme né en 1960 a chuté de son échelle et s'est retrouvé dans le cours d'eau bordant son jardin, le Ry de Fauquez. Emportée par les flots, la victime a disparu dans le réseau de canalisations sousterraines.

Les autorités locales soupçonnent la victime d'être "tombée dans un ruisseau en crue à Fauquez et peut-être emportée dans un pertuis menant au canal Charleroi-Bruxelles", a expliqué le bourgmestre d'Ittre sur Facebook.

"D'après ce qu'on nous dit, il était en train d'élaguer au-dessus d'une rivière en crue ce dimanche. Mes hommes ont parcouru toute la commune, comme lorsqu'on a des problèmes de crue, et ils l'ont vu vers 16h30 en train d'élaguer. Ils lui ont même dit 'qu'est-ce que vous faites là?'. Il aurait ensuite pris une échelle, et sa compagne ne l'aurait plus vu", a expliqué hier le bourgmestre à notre équipe de journalistes sur place.

Des recherches ont été entreprises dimanche vers 19h30 par les pompiers brabançons wallons et leurs plongeurs. Les équipes de la protection civile ont poursuivi les opérations jusque mardi matin vers 11h00, moment de la découverte d'un corps sans vie. L'intervention d'un médecin légiste a été requise pour déterminer l'identité de la victime, précise la porte-parole du parquet du Brabant wallon.