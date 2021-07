Les commerçants peuvent désormais utiliser leur smartphone comme terminal de paiement

Bancontact Payconiq Company lance 'Tap on Phone' ce mois-ci, en Belgique, une nouvelle fonctionnalité qui permet à tout type de commerçants d'utiliser son smartphone comme terminal de paiement, indique l'entreprise dans un communiqué mardi.



L'innovation 'Tap on Phone' est le fruit d'une collaboration entre Bancontact Payconiq Company et la néobanque européenne Viva Wallet. Elle permet notamment aux petits commerçants, mais également aux médecins et aux chauffeurs de taxi, d'accepter les paiements des clients en utilisant leur propre smartphone. Il n'est donc plus nécessaire de disposer d'un terminal de paiement en magasin. Le commerçant télécharge l'application gratuite Viva Wallet POS sur son smartphone, qui n'est actuellement disponible que sur les smartphones Android, et se crée un compte professionnel. Une fois installée, il saisit lui-même le montant à payer. Pour le client, 'Tap on Phone' fonctionne de la même façon qu'un paiement sans contact, qui s'effectue sur base de la technologie NFC (Near Field Communication).

Pour les montants de moins de 50 euros, il suffit de présenter sa carte Bancontact sur le smartphone du commerçant sans y introduire son code PIN. Si les montants dépassent les 50 euros, il faut alors taper son code PIN sur le smartphone. Le client reçoit ensuite directement la confirmation de son paiement par mail ou par SMS.