Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Hospitalisations et décès toujours à la baisse et vaccins toujours à la hausse sont les bonnes nouvelles. Mais si le nombre de cas détectés en hausse est lié à la hausse du nombre de tests pratiqués (preuve en est le taux de positivité qui reste stable à 1%), le taux de reproduction, lui, a rapidement grimpé ces 3 derniers jours pour se rapprocher dangereusement du seuil de 1 au-delà duquel l'épidémie se propage, même si grâce aux vaccins, elle ne tue presque plus et ne cause plus de saturation dans les hôpitaux.

Entre le 27 juin et le 3 juillet, 545 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 66% de plus que la semaine précédente, selon les derniers chiffres publiés ce matin par l'Institut de santé publique Sciensano. L'incidence de ces 14 derniers jours s'élève quant à elle à 53,2 nouveaux cas pour 100.000 habitants (-28%). TAUX REPRODUCTEUR (Rt) Le taux de reproduction (Rt) s'établissait à 0,94 le 6 juillet (+26%). Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'. TESTS 62.443,6 tests en moyenne ont été effectués chaque jour entre le 27 juin et le 3 juillet (+51%), pour un taux de positivité de 1% (=). VACCINS 7.425.518 personnes ont au moins reçu une dose du vaccin, soit 79,6% des adultes. Parmi elles, 4.249.640 personnes ont reçu les deux doses, soit 46% des adultes. Le taux de vaccination totale des adultes varie entre les différentes régions du pays : 53% en Communauté germanophone, 49% en Wallonie, 46% en Flandre et 38% à Bruxelles. HOSPITALISATION Nouvelles hospitalisations: 16,4 par jour entre le 30 juin et le 6 juillet (-20%) Sorties: 25,9 en moyenne sur les 7 derniers jours (-26%) Total: 257 lits (-22%) sont occupés à l'hôpital par des patients Covid-19, dont 102 en soins intensifs (-29%) DÉCÈS Entre le 27 juin et le 3 juillet, 3,3 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-18%).