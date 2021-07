L'activité de l'Etna force la fermeture de l'aéroport de Catane

L'aéroport de Catane, en Sicile, a été contraint de fermer mercredi après l'éruption de l'Etna qui a recouvert la piste de cendres volcaniques, selon l'aéroport.

Aucun vol ne peut décoller ou atterrir le matin. Le programme des vols indiquait que de nombreuses correspondances étaient retardées. Le mont Etna est entré en éruption à plusieurs reprises ces dernières semaines, mais les rapports faisant état de dommages ou de blessures majeurs sont rares. De temps en temps, des cendres tombent et des fenêtres se brisent parfois lorsque le volcan gronde pendant les éruptions. L'Etna, qui mesure 3.300 mètres de haut, a craché de la lave et des cendres ces derniers jours, principalement depuis son cratère sud-est, selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV). L'institut a également enregistré des éruptions occasionnelles du côté nord-est. Des panaches de cendres se sont élevés de cinq à 10 kilomètres dans le ciel depuis le niveau de la mer, selon un rapport de l'institut.