Vol avec violence dans un bus TEC à Farciennes: reconnaissez-vous cet homme?

Diffusé à la demande du parquet de Charleroi, le 07-07-2021.

Le 16 décembre 2020 vers 15h15, un vol avec violences a été commis dans le bus 35 de la TEC qui relie la gare de Charleroi Sud à Farciennes. L’auteur est descendu à Farciennes et a pris la fuite en direction de la rue du Campinaire. L’individu est âgé d’une vingtaine d’années. Il mesure environ 1m70, est de corpulence mince et a de courts cheveux noirs rasés sur les côtés. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir, un sweat à capuche foncé avec une large bande sur le devant et des baskets noires de marque Nike.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu