La route du soleil: le lac de Serre-Ponçon, entre montagnes et plaisirs marins

Qui n'aime pas la montagne avec ses paysages somptueux ? Ceux qui préfèrent la mer ? Qu'à cela ne tienne, le lac de Serre-Ponçon comblera les envies de chacun.

Ce lac artificiel situé dans la région de Gap est un coin prisé par de nombreux Belges. "Dans le village de vacances où nous nous trouvons, 80% de clients sont belges" rapporte notre envoyée spéciale Laura Van Lerberghe.

Ce qui plaît à tous nos compatriotes c'est le nombre importants d'activités qu'il est possible de faire : entre le paddel, le canoë, le kayak, le sky nautique ou encore le wakeboard, le choix est large !

Il est également possible, pour les amateurs de montagne et de randonnées, d'aller arpenter les sentiers et promenades de la région. Ainsi, tout le monde y trouve son bonheur.