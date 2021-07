Carrefour retire certaines crèmes glacées et sorbets des rayons

Carrefour, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), retire de la vente trois produits vendus au rayon surgelés de certains magasins de la chaîne et les rappelle auprès des consommateurs en raison d'une teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène (un produit phytopharmaceutique, NDLR), indique mercredi la chaîne dans un communiqué.



Parmi les produits incriminés se trouve le sorbet citron de la marque Carrefour vendu en contenant d'un litre, numéro de lot PL0015, code EAN 3245411236366 et ayant le 31/01/2022 comme date de durabilité minimale. Sont également concernées les crèmes glacées vanille de Madagascar et chocolat de la marque Carrefour Bio vendues en contenant de 900 ml, numéros de lots PL0014, PL0050, PL0036 et PL0072, code EAN 3560070682027 et 3560071169411 et ayant les 31/01/2022, 28/02/2022 et 31/03/2022 comme date de durabilité minimale. L'ensemble des produits a été retiré de la vente. Certains articles ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait, précise la chaîne qui recommande dès lors aux personnes qui détiendraient les produits concernés de ne pas les consommer et de les détruire ou de les rapporter au point de vente où ils seront remboursés.