Tentative d'assassinat du journaliste néerlandais Peter R. de Vries: on en sait plus sur le suspect de l'attaque

Un nouveau lien est apparu entre la tentative d'assassinat du journaliste néerlandais Peter R. de Vries et une enquête antérieure sur un "gang d'assassins" dirigé par Ridouan Taghi. Delano G., suspect de l'attaque contre le chroniqueur judiciaire, est un cousin de Jaouad W., le principal suspect dans cette autre affaire, selon le journal néerlandais De Telegraaf, qui l'a appris de l'entourage immédiat de Delano G.



Les liens familiaux ont été confirmés par des sources judiciaires et sont explicitement pris en compte dans l'enquête sur l'agression de Peter R. de Vries. Jaouad W. a été arrêté en 2015 dans le cadre de l'enquête sur la découverte d'un énorme arsenal d'armes à Nieuwegein. Il était considéré comme le chef du groupe par la police et les procureurs. L'individu a été condamné en appel à treize ans de prison et est toujours en détention.