Prévisions météo: averses, orages ou éclaircies, que nous réservent les prochains jours?

Le temps sera d'abord gris, vendredi matin, avec de la brume et des nuages bas, surtout sur l'ouest du pays et en Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, il y aura déjà des éclaircies.



En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres et pourront laisser s'échapper une averse. A la mer, l'après-midi sera ensoleillé. Les maxima se situeront de 18 degrés en Hautes­ Fagnes à 23 degrés en Campine. Vendredi soir et durant la nuit, le temps deviendra généralement sec avec d'abord de larges éclaircies. Plus tard, la nébulosité augmentera depuis la France. Vers l'aube, de faibles pluies pourront déjà toucher l'ouest du pays. Les minima varieront de 8 à 14 degrés.

Samedi, le temps sera d'abord encore sec avec des éclaircies dans l'est du pays tandis que, dans l'ouest, le ciel sera dès très nuageux avec des périodes de faibles pluies. Au fil des heures, le ciel se couvrira par l'ouest et on prévoit de la pluie ou des averses éventuellement intenses et accompagnées d'orage. Les maxima se situeront entre 18 et 23 degrés. Le vent sera généralement faible sans direction précise dans la moitié nord-ouest du pays alors qu'il sera plutôt faible à modéré de sud-ouest dans la moitié sud-est.

Dimanche matin, nous prévoyons des éclaircies mais aussi des brumes ou quelques bancs de brouillard dans le sud du pays. Ensuite, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux. Une averse locale n'est pas totalement exclue mais le temps sera sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront de 18 à 23 degrés. Le vent sera généralement faible de sud-ouest.

Lundi, nous aurons d'abord quelques éclaircies dans le nord-est, mais rapidement le ciel s'ennuagera depuis la France avec l'arrivée de nouvelles pluies ou averses. Un orage n'est pas exclu. A l'avant de cette zone de précipitations, il fera temporairement un peu plus chaud avec des maxima de 19 à 22 degrés sur la majeure partie du pays, mais le mercure pourrait grimper jusqu'à 25 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré et virera du sud-est au sud-ouest.

Mardi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Le temps sera instable et des averses, parfois orageuses (surtout l'après-midi), pourront se développer. Il fera à nouveau plus frais avec des maxima de 16 à 21 degrés.

Mercredi, le temps restera instable avec des éclaircies, des passages nuageux et des averses. Les maxima varieront de 18 à 23 degrés.

Jeudi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. On prévoit encore quelques averses mais elles devraient être moins nombreuses et moins intenses que les jours précédents. Les maxima varieront de 19 à 24 degrés.