Gaspillage: la Société Wallonne des Eaux développe un dispositif pour détecter plus facilement les fuites sur ses canalisations

Des millions de mètres cubes d'eau sont perdus chaque année en Wallonie dans les canalisations à cause de fuites. La Société Wallonne des Eaux a mis en place des moyens technologiques pour surveiller ses 38.000 km de canalisations. Grâce à cela, 6 à 8 millions de mètres cubes ont été sauvés même si le volume reste encore très élevé.

Chaque année, 60 millions de mètres cubes d'eau sont gaspillés sur les 38.000 kilomètres de canalisations, soit l'équivalent de plus de 17.000 piscines olympiques.

Les équipes de la Société Wallonne des Eaux (SWE) ont désormais recours à un logiciel spécialisé pour localiser plus facilement les fuites.

Olivier Pinsar, responsable du pôle recherche fuites, nous décrit: "On voit par exemple qu'en en période de nuit, le débit ne redescend pas fort bas... On est toujours aux alentours de six, sept mètres cubes en pleine nuit ce qui veut dire qu'il y a une forte suspicion de fuite à cet endroit-là."

Une équipe est alors envoyée sur place pour résoudre le problème. Au total, une centaine de personnes sont mobilisées partout uniquement pour localiser ces dégâts et pas mal de moyens disponibles.

Denis Boussifet, fontainier, spécialisé dans la recherche de fuites, nous présente son dispositif. "J'utilise un stéthophone pour écouter sous la fonte ou l'acier, parce que le bruit de l'eau résonne."

Guy Lanuit, directeur de la distribution: "On a plusieurs équipes maintenant qui maîtrisent aussi la technique d'injection de gaz. On injecte de l'hélium ou de l'hydrogène dans les conduites et dont on détecte la présence au sol quand il y a une fuite..."

Après une localisation précise, il ne reste plus qu'à colmater la fuite.

Grâce à ces moyens supplémentaires, 6 à 8 millions de mètres cubes d'eau peuvent être sauvegardés soit l'équivalent de 2.300 piscines olympiques.

"Cela nous a permis d'augmenter le nombre de fuites trouvées d'environ 50%", se félicite Guy Lanuit.

Jusqu'ici réservé à la Société Wallonne des Eaux, l'objectif serait de mettre ce logiciel à la disposition de l'ensemble de la Wallonie...