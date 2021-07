Des actions de soutien aux sans-papiers prévues à Gand et Bruxelles durant le week-end

(Belga) Plusieurs actions de soutien aux quelque 430 sans-papiers en grève de la faim depuis le 23 mai dernier se tiendront durant le week-end à Gand et à Bruxelles, rappelle l'Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB) vendredi dans un communiqué.

Un départ de la gare centrale de Bruxelles est prévu vendredi à 17h30 pour rejoindre une manifestation de soutien à Gand, tandis qu'une veillée aux flambeaux aura lieu samedi à partir de 20h00 sur la place du Béguinage à Bruxelles. Une autre action se tiendra sur cette même place dimanche à 14h00, à l'initiative de la Coordination des sans-papiers de Belgique. Entre fin janvier et début février, des sans-papiers ont commencé à occuper l'église du Béguinage et des réfectoires de l'Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) pour réclamer l'élaboration de critères clairs de régularisation. Le groupe rassemble quelque 475 personnes en comptant les enfants, qui ne font pas la grève de la faim, selon l'estimation de représentants des sans-papiers. Les grévistes sont environ 430. (Belga)