Carrefour rappelle des crèmes glacées en raison d'une teneur excessive en oxyde d'éthylène

(Belga) En concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la chaîne Carrefour a retiré de la vente et rappelle des crèmes glacées à la vanille de sa propre marque en raison d'une teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène (un produit phytopharmaceutique, NDLR).

Le produit en question est une glace Carrefour Vanille de 1 litre portant les numéros de lot PL1103 et PL1104 et la date de durabilité minimale 30/04/2023. Les personnes ayant déjà acheté le produit sont priées de ne pas le consommer et de le rapporter au magasin pour se faire rembourser. Plus d'informations sont disponibles via le service clientèle de Carrefour Belgique au 0800/9.10.11. (Belga)