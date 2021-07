Coronavirus - L'Argentine prolonge ses restrictions jusqu'au 6 août

(Belga) Le gouvernement argentin a prolongé vendredi des restrictions sanitaires jusqu'au 6 août pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus, en particulier de son variant Delta plus contagieux que les autres.

Cette décision intervient au moment où le pays de 45 millions d'habitants a recensé 4,6 millions de cas de contamination, dont plus de 98.000 décès, le plaçant parmi les plus affectés des Amériques. "Le variant Delta a été détecté dans 86 pays et il est de 50% à 70% plus contagieux que le variant Alpha", a relevé le gouvernement dans son décret de prolongation des mesures sanitaires. L'Argentine a acheté 28 millions de doses de vaccins auprès de plusieurs laboratoires. A ce stade, près de 5 millions de personnes ont reçu les deux doses nécessaires. La fermeture des frontières est maintenue mais le nombre d'Argentins et de résidents autorisés à entrer dans le pays a été augmenté. Les groupes de touristes sont interdits tout comme les rassemblements de plus de dix personnes. En revanche, la quasi totalité des activités industrielles, commerciales et de l'enseignement sont autorisées, y compris à Buenos Aires.