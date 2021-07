Orages, averses intenses: retour du déluge ce samedi, le numéro 1722 activé 

Le numéro de téléphone 1722, dédié aux appels concernant les dommages causés par une tempête et les dégâts des eaux, a été activé samedi par le SPF Intérieur. L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement d'averses intenses pour l'après-midi. Samedi après-midi et en soirée, une zone de pluie et d'averses orageuses traversera la Belgique. Ces averses pourraient localement être intenses et donner lieu à beaucoup de précipitations sur un court laps de temps (plus de 20 l/ m2 en 6 heures), avertit l'IRM. L'avertissement est valable pour toutes les provinces.

Vos images des intempéries

A partir de 17h, des témoins ont commencé à appuyer sur notre bouton orange Alertez-nous pour signaler les intempéries et leurs conséquences.

"Inondations à Orp-le-Grand, encore!", nous a écrit Aurore.

"Deux inondations en un mois avec à chaque fois une quantité de boue à nettoyer et évacuer. Nous en avons pour plus de 60.000 euros de dégâts. Nous en sommes à notre sixième inondation en quelques années et rien ne bouge de la part des autorités communales. Nous avons de nouveau une grosse averse et le champ se transforme en rivière de boue", a déploré Jean-François, un habitant d'Isnes.

"Route de Namur à Châtelet, inondations suite aux fortes pluies", nous a envoyé Michel.

Les prévisions météo

Ce samedi soir, la zone de précipitations active concernera encore l'est du pays qui devra alors toujours composer avec des pluies localement intenses et éventuellement orageuses. Ailleurs, nous prévoyons plutôt un risque d'averse isolée et donc un temps le plus souvent sec. Durant la nuit, le temps deviendra sec en beaucoup d'endroits mais du brouillard ou des nuages bas pourraient se former. A l'aube, la tendance aux averses pourrait augmenter, surtout en Ardenne. Les minima se situeront autour de 11 degrés en Ardenne, et entre 13 et 15 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible d'ouest à sud-ouest.

La journée de ce dimanche débutera sous la grisaille matinale avec seulement quelques éclaircies par endroits. Cette grisaille se dissipera progressivement sur de nombreuses régions avec, ensuite, une alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes, parfois plus nombreux. L'après-midi, le temps deviendra assez ensoleillé à la côte. Le temps restera souvent sec, à quelques averses près (notamment sur le nord du pays). En soirée, les nuages cumuliformes se dissiperont, laissant place à un ciel voilé. Les maxima se situeront entre 18 et 20 degrés au littoral et en Ardenne, et seront de l'ordre de 21 ou 22 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest; au littoral, il sera parfois modéré de nord-ouest.

Dimanche soir, nous prévoyons de larges éclaircies mais les champs nuageux deviendront ensuite plus nombreux à partir de la France, et conduiront à un ciel très nuageux avec quelques faibles pluies sur l'ouest durant la nuit. Les minima seront compris entre 11 et 15 degrés. Le vent sera souvent faible, et en Ardenne modéré, de secteur est à sud-est.

Ce lundi, une dépression atteindra nos régions et sera accompagnée d'air instable. La journée débutera sous un temps généralement sec avec parfois des éclaircies mais les champs nuageux deviendront rapidement plus nombreux, et des pluies ou des averses toucheront ensuite une grande partie du pays; elles pourront être intenses et/ou orageuses par endroits. Les maxima seront compris entre 19 ou 20 degrés sur les sommets de l'Ardenne ainsi qu'au littoral et 23 ou 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est-sud-est à est-nord-est; en fin d'après-midi, il reviendra au secteur nord dans la région côtière et virera au secteur sud-ouest sur le sud du pays.

Mardi, la zone dépressionnaire sera centrée sur l'Allemagne mais de l'air humide et instable, s'enroulant autour de celle-ci, déterminera notre temps. Nous prévoyons alors de fréquentes périodes de pluie ou d'averses pouvant à nouveau être intenses et/ou orageuses sur certaines parties du territoire. Les maxima se situeront entre 18 et 23 degrés. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest; sur l'ouest du pays, il soufflera du secteur nord à nord-ouest et sera parfois assez fort en bord de mer.