Les abandons d'animaux de ferme se multiplient:"Il y a eu un engouement pour les moutons, les chèvres et les cochons pendant la crise"

Les refuges pour animaux craignent le retour à la vie normale. Durant les différents confinements, de nombreux Belges ont adopté des animaux. Mais à mesure que les maîtres retournent au travail, les abandons d'animaux de ferme se multiplient.

Sophie Locatelli, présidente du refuge "Le Rêve d'Aby", explique le cas d'un cochon abandonné. En grandissant, il a commencé à détruire la maison dans laquelle il vivait. Ses propriétaires "se sont rendu compte que ce n'était pas du tout une bonne idée d'avoir un cochon dans une maison", raconte-t-elle.

"Le Rêve d'Aby" accueille des chevaux et des animaux de ferme à Beuzet, dans la province de Namur. Le nombre d'abandons est en hausse cette année. Le refuge est saturé. "Il y a eu probablement un engouement pour certains types d'animaux, notamment les moutons, les chèvres, les cochons pendant la crise du covid-19, avec des personnes qui restaient plus à la maison et qui avaient envie d'avoir des animaux dans leur jardin. Mais qui se rendent compte aujourd'hui qu'avec la vie qui reprend son cours, c'est compliqué", explique Sophie Locatelli.

La situation financière des ménages, mise à mal par la crise sanitaire, est en cause également. "Ce sont des personnes qui, par coup de cœur ou par envie, prennent un animal de ferme en charge, mais ne se rendent pas compte que tout au long de l'année, il faut l'assumer, le nourrir. Et ce sont des animaux qui coûtent extrêmement cher", ajoute la présidente du refuge.

Les chiens et chats

À Perwez, l'asbl "Sans collier", un refuge pour chiens et chats craint une vague d'abandons dans les prochaines semaines.

"On redoute ça avec le retour des activités en présentiel. On a toute une série d'animaux qui ont passé des mois dans une bulle, dans un cocon familiale et qui vont se retrouver assez rapidement seuls ou avec un changement de style de vie. Ça risque d'amener des problèmes de comportement. Et qui dit problèmes de comportement dit malheureusement abandon", détaille Sébastien de Jonge, directeur de l'asbl.

Chaque année en Belgique, 30.000 animaux domestiques sont abandonnés. L'an dernier, pendant le confinement, le taux d'adoption des chiens a augmenté de 8 %. Ce qui laisse présager une augmentation du nombre moyen d'abandons cette année.