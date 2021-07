La manutention des bagages perturbée à Brussels Airport, quelques vols retardés

(Belga) Un problème technique a perturbé la manutention des bagages à Brussels Airport, a indiqué l'aéroport national samedi. Le problème a été réglé, mais quelques retards sont à prévoir au cours des prochaines heures.

Le problème a débuté entre 9h30 et 10h. L'un des deux systèmes de manutention des bagages a connu une défaillance, ce qui fait que tous les bagages ont dû être traités par le même système, a expliqué la porte-parole de Brussels Airport, Nathalie Pierard. Le problème technique a duré environ deux heures et demie. Aucun vol n'a été annulé, mais des retards peuvent persister au cours des prochaines heures. "La moyenne des retards tourne autour de 30 minutes. Cela signifie que quelques vols ont un retard de 10 à 15 minutes, d'autres un retard d'une heure." Le nombre total de passagers au départ de l'aéroport de Zaventem samedi s'élève à 23.000. On ne sait pas encore combien d'entre eux ressentiront l'impact de cette perturbation. (Belga)