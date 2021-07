"Il n'y a pas de cluster cannois", affirme son délégué général

"Il n'y a pas de cluster cannois", a lancé samedi le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux, au cinquième jour d'une édition organisée sur fond d'épidémie de Covid-19.

"Hier, on a fait plus de 3.000 tests et zéro cas positif. Tout ça pour dire que les rumeurs d'un cluster cannois sont infondées. On fait tous très attention, on a tous envie de se montrer exemplaire, que le festival aille jusqu'au bout, que la pandémie s'arrête", a-t-il déclaré peu avant le début d'une projection.

"0 test positif. C’était 1, la veille et 2 en moyenne depuis l’ouverture ", a complété sur Twitter le président du Festival, Pierre Lescure.

Jeudi, suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de photos montrant des spectateurs ne portant pas de masque lors de projections, M. Frémaux était monté au créneau, rappelant aux festivaliers que leur port était la règle en intérieur. Un message de Pierre Lescure est même désormais diffusé à cette fin à chaque début de projection.

Un conseil de défense sanitaire, autour d'Emmanuel Macron, doit se tenir lundi prochain pour prendre de nouvelles mesures afin d'éviter une quatrième vague de Covid-19 en France.